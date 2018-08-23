亞運》最後一擊全倒 3金釵「保」銀

〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕台灣隊昨在亞運保齡球賽傳回捷報，「三金釵」潘育分、周佳溱、蔡昕宜在女子組3人賽頂住壓力，以4255分摘下銀牌，僅次於4326分的馬來西亞，也是台灣代表團昨天成色最佳的獎牌。

潘育分、周佳溱、蔡昕宜第一階段打出2138分，仍落後兩組馬來西亞人馬，40歲老將蔡昕宜表示，對手實力堅強，「他們氣勢好像非拿冠軍不可，但我們不管那麼多，自己先打好才能追上。」下午後3局賽事，她們果然把成績往前推進，最後確定拿下銀牌時，全隊都興奮地跳起來。

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蔡昕宜︰壓力終於釋放

由於新加坡一路進逼，蔡昕宜最後一球必須全倒才能保住銀牌，這位「四朝元老」也沒漏氣，穩健出手終以5分之差勝出，她說，「心跳加速，差一點軟腳，有一點喜極而泣，壓力終於釋放了。」

蔡昕宜是2005年澳門東亞運銀牌，去年世錦賽也拿下個人全項銅牌，為專心備戰亞運，她甚至沒工作，如今圓夢犧牲總算有代價。

台灣隊教練吳鴻麟指出，馬來西亞和新加坡愈打愈好，最後1局第10格，我方至少2人擊出全倒才能保住銀牌，不料先上場的潘育分只打9支，讓周佳溱、蔡昕宜都沒退路，還好她們都展現抗壓性拿下，「當蔡昕宜一出手，我們後面都跳起來了，她那個點就是標準點，一定是全倒的點。」

周佳溱、潘育分休學苦練

周佳溱是仁川亞運女子個人賽金牌，原本要進長榮大學，為本屆亞運辦休學。潘育分去年亞運奪得女子雙人銅牌，就讀台北市立大學運動競技所的她，也為備戰亞運同樣休學，「超開心！苦練付出都值得了。」