亞運傳真》雅加達塞爆 總統下車走

雅加達暌違56年迎來第二次亞運，也讓各國選手及媒體深刻見識，何謂全球最塞車城市！日前南韓女子羽球隊找場館練球，司機迷路又深陷車陣，15分鐘路程花了近2個半小時才抵達，其實這樣的夢魘每天不斷上演。

依機油公司嘉實多調查，雅加達塞車程度名列全球各大城市第一，光是汽車駕駛年均煞車3萬2840次，遠超過其他城市平均值1萬8000次。而國家發展規劃部評估，擁有千萬人口的雅加達近年車輛爆炸性成長，導致每年經濟損失高達50億美元（約1535億台幣）。

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開幕式中印尼總統佐科威騎機車趕進場的創意橋段，其實早有所本。去年10月印尼軍方舉行建軍閱兵，總統車隊就因塞車而動彈不得，佐科威索性下車徒步3公里，帶著眾官員走往會場。當今唯一解決之道，就期待延宕10多年的捷運重新動工後，能儘快完成舒緩日益惡化的交通死結。

諷刺的是，這套大眾運輸系統正式通車時間，從2016年一路拖至2019年，頻頻跳票連當地資深記者都不覺得樂觀，偏偏亞運為避開明年總統大選，又提前至今夏進行，近來大批選手往返，導致市區塞車雪上加霜，難怪枯等不到交通車的外國同業自嘲，本屆標語：「活力亞洲（Engrey of asia）」，應該改為「Angry（生氣）」。

（特派記者梁偉銘）