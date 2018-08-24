亞運》郭婞淳的金牌拼圖 只差奧運

郭婞淳拿下亞運舉重58公斤級金牌，金牌拼圖只差奧運。（特派記者陳志曲攝）

郭婞淳以抓舉105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤的成績，首度在亞運封后。（特派記者陳志曲攝）

郭婞淳上場前為自己加油打氣。（特派記者陳志曲攝）

郭婞淳挺舉最終舉出130公斤。（特派記者陳志曲攝）

郭婞淳挺舉130公斤成功，但向裁判抗議槓鈴兩邊重量不平均。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者廖聿偉／雅加達報導〕「舉重女神」郭婞淳於2018年雅加達亞運奪金，再達成生涯新的里程碑。郭婞淳昨於女子58公斤級賽事，最終以抓舉105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤的成績，首度在亞運奪金封后。里約奧運金牌泰國蘇坎雅摘銀，日本安藤美希子則拿下銅牌。

郭婞淳曾拿下世大運、亞錦賽、世錦賽及東亞運金牌，昨力抗群后摘金，2020東京奧運將是她金牌大滿貫的最後拼圖。

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挑戰世界紀錄失手 難掩失落

去年世大運郭婞淳以挺舉142公斤刷新世界紀錄，昨挺舉第2把挑戰130公斤成功，已確定將金牌納入囊中，第3次試舉大膽挑戰143公斤，可惜無力舉起。賽後郭婞淳難掩失落，「這是我最後一次在58公斤級出賽，所以想要留下完美的句點。」

今年世錦賽起，女子58公斤級將走入歷史，郭婞淳改59公斤級出賽，她說：「是我自己要求挑戰143公斤，當時教練也嚇一大跳。」

勁敵蘇坎雅 誓東奧復仇

第2次試舉原本設定為133公斤，但大會搞烏龍，一邊槓鈴公斤數出錯，變成66.5和65公斤，導致兩邊重量不平衡，最後大會以兩邊65公斤計算，但此錯誤也影響到郭婞淳的成績，她表示：「幸好有成功舉起來，就沒有再去計較，但的確影響到最後一次挑戰143公斤的心情和節奏。」

泰國好手蘇坎雅在里約奧運以總和240公斤封后，昨郭婞淳以總和9公斤的差距報仇雪恨。而蘇坎雅則解釋：「近期有些傷痛纏身，沒辦法百分百發揮，但東京奧運前夕一定會重返顛峰，要再次擊敗郭婞淳。」

郭婞淳（中）讓里約奧運金牌蘇坎雅（左）「銀」恨。（特派記者陳志曲攝）

郭婞淳（左）收下金牌，含淚與教練林敬能（右）一同揮手致意。（特派記者陳志曲攝）

郭婞淳挺舉挑戰世界紀錄143公斤失敗。（特派記者陳志曲攝）

郭婞淳賽後接受媒體訪問。（特派記者陳志曲攝）