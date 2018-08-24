亞運傳真》豪氣美食籠絡傳媒 印尼很到「味」

吃飯皇帝大，亞運新聞中心提供印尼風味餐點。（特派記者梁偉銘攝）

民以食為天，各國數千名媒體為了4年一度亞運盛會齊聚雅加達，每天採訪工作從早忙到晚，幾乎都沒時間、或者顧慮衛生條件而放棄上街覓食，大會也貼心地在主新聞中心供應3餐，甚至外加下午茶和消夜，這種難得的伙食福利，倒是近年歷屆亞運罕見。

過往中、日、韓、泰等亞運主辦城市，新聞中心多半僅提供零嘴、飲料等輕食，想吃正餐得到外頭店家自掏腰包；如今雅加達為展現東道主熱情，出人意表地每天豪氣供應足夠近千人享用的龐大伙食，而且還有著不同變化。除了深受西方文化影響的漢堡、炸雞、義大利麵、蛋糕外，還有不能免俗的咖啡、熱茶等，大廚們也費盡巧思，推出各種道地印尼風味佳餚，讓這兒除了筆電和相機瘋狂運作外，空氣中還飄散著濃烈異國料理幸福味，待客熱情足令眾人留下深刻印象。

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這幾天排隊站著吃下來，儘管大部分的東南亞美食，即使透過在地記者詳細介紹，大家還是叫不太出名字，只感覺偏甜又酸辣的口感頗具特色，其中國民美食「索多（Soto Ayam）」頗受好評。經現場工作人員介紹，過去這可是待客宴會必備佳餚，做法也不難，把香茅、薑、蒜頭等香料搗碎用油爆香，再與肉絲、豆芽放置碗中，想吃的人自行淋上滾燙雞湯，再加點辣醬、檸檬汁，無論搭配白飯或粉絲，都相當暖胃飽足，也讓眾人透過舌尖來體驗印尼生活。

（特派記者梁偉銘）