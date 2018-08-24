老業餘帶嫩職棒 史上最特別台灣隊

林樺慶（資料照）

姜建銘（資料照）

〔記者黃照敦／桃園機場報導〕台灣棒球隊帶著國人的祝福遠征亞運，這支「業餘老將」和「職棒新生代」合組的國家隊，能否將戰力發揮到極致，隨著這支亞運史上最特別的「老少聯軍」出征，國內廣大球迷也寄予厚望。

台灣隊近4屆亞運都闖進金牌戰，靠著久經沙場的職棒好手或旅外球員坐鎮，經驗豐富，讓業餘老弟很安心；今年亞運隊沒有旅外球員，7名支援的中職投打都屬新生代，年紀最大的中信兄弟詹子豪也才24歲，他看到來自業餘台電和合庫的台灣隊友都要叫聲「學長」。

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肩負先發重任的桃猿隊林樺慶也才23歲，就看他累積的5年職棒經驗能否徹底發揮。林樺慶表示，桃猿隊的學長都傳簡訊鼓勵他，在台灣隊的學長也都對他很照顧，他此刻的心情是既期待又緊張，會全力去拚，「這次是帶著贏球的心情去的。」

亞運17名業餘國手，很多都超過30歲，中職7人剛好排第18至第24名，最小的是中信兄弟的陳柏豪才19歲，這支台灣隊組成相當特別。33歲姜建銘最後一刻替補入選，暌違12年再當亞運國手，他說，「如果我也緊張，如何去安撫年輕球員，就是全力去拚，不用想太多，不然反而會綁手綁腳。」

台灣隊總教練許順益認為，隊上有林加祐和林瀚等老將坐鎮，可以帶年輕球員，不管職棒或業餘球員，打國際賽都一樣會全力以赴，將戰力完全發揮出來。