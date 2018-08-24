週日3度挑戰5勝 殷仔主場戰勇士

陳偉殷（資料照，美聯社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕馬林魚左投陳偉殷開季至今進帳4勝9敗，下一戰敲定週日早上7點，在主場三度叩關第5勝，碰上本季最常交手的國聯東區龍頭勇士，更要盡力避免投手群寫下「慘烈紀錄」。

馬林魚持續在國聯東區墊底，今起4連戰迎接3連勝的勇士，陳偉殷本季已與勇士三度碰頭，奪1勝1敗、防禦率5.51，雖數據不亮眼，但他近3戰至少都投到5.2局、自責分最多2分，狀況穩定。

勇士強打少年阿庫尼亞問鼎國聯新人王，昨對海盜擊出本季第20轟，又是首局首打席全壘打，他對陳偉殷8打數2安打，再度過招備受矚目；近況不差的一壘手佛里曼，對殷仔9支4、2打點，三壘手卡馬戈對戰打擊率也達5成71，7支4含1發全壘打、3支二壘打，火力不容小覷。

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球隊勝投王低於6勝 恐寫史上最慘紀錄

慘的是，馬林魚先發投手群目前進帳51勝77敗，在國聯只贏教士，陣中最多勝僅僅是史密斯的5勝，但他已因傷提前報銷，其次是陳偉殷、史崔利等人的4勝，若這些4勝投手無法再拿至少2勝，恐締造難堪紀錄，因為大聯盟史上從未有球隊勝投王低於單季6勝，最糟一次是2015年費城人，共4人以6勝並列第一。

大谷模擬賽投32球

另外，天使隊大谷翔平昨於春訓基地投模擬賽，共用32球。教頭索西亞說，大谷感覺很好，朝正確方向邁出一大步，預定下週二增至45至50球，並模擬換局，本季仍有望看到他重展「二刀流」身手。