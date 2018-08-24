台北青少桌團體賽 我締造大滿貫

台灣青少年桌球公開賽黎昕陽。（桌協提供）

〔記者許明禮／台北報導〕最後一次參加台北青少年桌球公開賽的18歲小將黎昕陽，昨天終於拿下個人在這項賽事的第一面金牌。

黎昕陽18歲男團奪首金

黎昕陽和兩名松山家商學弟馮翊新和戴茗葦組成的台灣A隊，在18歲組男子團體決賽以直落3橫掃新加坡，留下最重要的一座冠軍。

從國中開始參加台北公開賽，黎昕陽始終和冠軍緣慳一面，最接近的一次是在2015年15歲組男單決賽敗給日本好手宇田幸矢，2016年則獲得18歲組男雙、男團銅牌。

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扮演領頭羊角色的黎昕陽，第一點以3：1逆轉馮耀恩，為台灣隊先馳得點；接手的15歲小將馮翊新也以3：1收拾余宗駿；戴茗葦隨後再以3：0解決蔡劭恆關門成功。

15歲組男團決賽，台灣A隊迎戰香港，黎昕佑表現絲毫不比哥哥黎昕陽遜色，第一點同樣以3：1力退陳顥樺；黃彥誠也以3：0擊退姚鈞濤；黎昕佑／黃彥誠在第3點雙打攜手以3：1過關，為地主再添1金。

18歲及15歲組女子團體賽決賽都上演「台灣內戰」。青奧國手蘇珮綾獨拿兩點，帶領台灣A隊以3：2力挫C隊，摘下18歲組女團冠軍。

蔡昀恩則貢獻兩點單打及1點雙打勝利，隻手帶領台灣A隊以3：1擊敗B隊，登上15歲組女團后座，這也是台灣繼2015年之後，第二度在台北公開賽締造團體賽「大滿貫」紀錄。