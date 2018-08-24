張志豪拚全壘打王 挑戰兄弟本土首人

中信兄弟張志豪（資料照）

〔記者倪婉君／台中報導〕儘管昨因雨未能比賽，但中信兄弟張志豪在心中燃起雨水也澆不熄的一把火，他目前以20轟暫居全壘打王，更想朝隊史首位本土全壘打王邁進，「我今年努力看看，也想挑戰自己的極限。」

自從三商虎洋砲鷹俠以單季18轟，成為中職元年首位全壘打王以來，過去28年兄弟只有洋砲德伍曾在1999年登上全壘打王，還沒出現首位本土全壘打王。「真的嗎？恰哥也沒有？」張志豪也很意外，但他立刻說：「那我要努力看看，如果有機會，一定全力以赴。」

只差5轟，張志豪就能以25轟刷新個人單季最多轟紀錄（去年24轟是個人紀錄），還能一併完成生涯百轟，也成為他本季一大目標。有意思的是，張志豪本季的20轟中，高達13轟是出自昨天對手桃猿，他也觀察到這個現象。

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「我自己是推測，桃猿的投手比較勇於對決，他們幾乎沒有在閃的。」張志豪說如果他是投手，有這麼好的打線撐腰，又何必閃躲？他又進一步指出，之前高國輝完成全壘打王3連霸，也是對桃猿打得特別好，還有「桃園王」的封號，他認為或許就跟桃猿投手很敢對決有關，「我今年因為全壘打比較多，其他兩隊對我就出現比較多邊邊角角的吊球。」

張志豪曾在2012年以22次盜壘拿下盜壘王，其他打擊獎項則沒拿過，更沒想過「全壘打王」。「以前教練總認為，全壘打不是我這種身材的人在打，但我現在要朝這個目標邁進，也想證明自己看看。」張志豪說。

中職近10年全壘打王

年份 球員 球隊 打數 全壘打數

2017 王柏融 桃猿 437 31

2016 高國輝 義大 392 34

2015 高國輝 義大 485 39

2014 高國輝 義大 188 18

2013 林益全 義大 417 18

2012 林智勝 桃猿 363 24

2011 林泓育 桃猿 439 22

2010 林智勝 桃猿 443 21

2009 林智勝 桃猿 431 31

2008 布雷 獅 361 24