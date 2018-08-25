中職》多磨3年再闖選秀 獅劉軒荅行情暴漲3倍

劉軒荅3年前放棄加盟，今年捲土重來獲獅隊第3輪指名。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕曾被大聯盟球隊相中，當年身為高苑青棒王牌的劉軒荅卻因手傷，在3年前中職選秀跌了一跤，但他並不氣餒，今年再度參加選秀獲獅隊選中，簽約金比當年翻了數倍。

低於80萬 變至少320萬

3年前從高苑畢業，劉軒荅就向中職叩關，卻因手傷疑慮讓兄弟在第11輪才選他，簽約金也不如預期。當時他的簽約條件雖未公開，但時任兄弟領隊的楊培宏也說得很明，認為每一輪的選手都有不同行情，若後一輪球員的行情高於前一輪，似乎有失公平。

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當年排在兄弟第10輪，正是以80萬簽約金加盟的曾陶鎔，也意味劉軒荅的數字低於這個價碼。劉軒荅最後放棄加盟，選擇到國體大就讀，並在身心都調整好後，今年再度報名選秀，第3輪就被獅隊挑走。

儘管獅隊下週三新秀加盟記者會才公布合約，但據了解，劉軒荅的簽約金將落在320至350萬之間，已不可同日而語，也被「蔗總」黃甘霖視為下半季即戰力。

中信兄弟今年第8輪選進的投手吳俊杰，最後也因條件談不攏放棄加盟，選擇回去開南大學，而劉軒荅的例子，就可成為激勵他的最佳範例。回想當年，劉軒荅仍感謝兄弟的肯定，如今將站上職棒投手丘，也讓球迷期待他的表現。