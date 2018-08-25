中職》同窗兼訓練員 高國慶期待對決悍將歐書誠

悍將新秀歐書誠（左）與獅隊老將高國慶（右）是研究所同學，也曾擔任高的訓練員。（歐書誠提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕看到富邦悍將第8輪選進25歲投手歐書誠，39歲統一獅老將高國慶也與有榮焉，因為2人有著不一樣的連結，歐書誠是他在研究所的同學，也當過他的個人訓練員。

高讚歐「努力型選手」

聊起歐書誠的棒球歷程，高國慶也如數家珍，「他高中是在名校平鎮，只是沒什麼表現機會，後來則到非傳統名校的長榮大學。」高國慶認為，就是因為歐書誠並非名校出身，反而會更珍惜機會，「我們球隊的莊駿凱也是長榮的，像他們這種努力型的選手，我一點也不擔心。」

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高國慶過去聘請過私人防護員，但前年他則邀請歐書誠擔任訓練員，「就是幫忙餵球，協助我進行打擊練習。」在他眼中，歐書誠的身手比一些現役投手還好，還說：「餵球和正式比賽不一樣，可能正式比賽就打不到了，我很期待和他對決。」

歐書誠以簽約金85萬、月薪7.5萬加盟悍將，目前隨二軍調整，背號則選擇57號。他說，「因為我在國訓也選57號，表現不錯，希望相同號碼能延續好的成績。」

由於歐書誠被前悍將總教練葉君璋視為即戰力，有機會在下半季就上一軍，屆時如果真能和高國慶對決，又是一段棒壇佳話。