中職》暴力猿不留情 鑼總死當布魯斯

2018/08/25 06:00

悍將洋投布魯斯「畢業考」成績不理想，確定將被新洋將喬登取代。（記者王藝菘攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕儘管林晨樺交出中繼4.2局失1分的好投，富邦悍將先被布魯斯先發1.1局狂丟5分套牢，又被張耿豪第7局遭藍寅倫轟出兩分彈拉開比數，終場以5：8敗給桃猿。

桃猿昨日先發投手史博威雖首局遇到亂流，仍拿下本季第3勝。（記者王藝菘攝）

先發1.1局狂失5分

悍將新洋投喬登已隨一軍練習，這場被視為布魯斯的「畢業考」，雖然一開賽受惠裁判疑似誤判演出3上3下，1局下立刻獲得打線豪取4分力挺，2局上面對7名打者卻被擊出6安，瞬間狂丟5分，只投1.1局是他來台3年最短先發。

悍將投手林晨樺昨在2局上緊急登板，交出中繼4.2局失1分的好投，總教練陳連宏大讚表現真的很好。（記者王藝菘攝）

新洋投喬登週日登板

悍將總教練陳連宏指出，布魯斯的球沒有尾勁，進壘點也不好，加上失投球太多，雖然打線攻下4分，因第2局失太多，要再追分真的很累，機會沒把握住，就沒有辦法了。第3位洋將確定由喬登取代布魯斯，週日就讓喬登在一軍先發。

藍寅倫昨天5打數2安打4打點，包括7局上敲出的2分彈。（記者王藝菘攝）

林晨樺緊急接手，立刻製造雙殺化解危機。陳連宏認為，布魯斯第2局開局連挨5安，牛棚來不及準備，林晨樺能一路投到第6局，且成功凍結比數，表現真的很好。

藍寅倫勝打 再轟2分彈

猿隊19日在桃園沒打完2局，比賽就裁定保留，截至賽前已4天沒比賽，先發打線仍有5人單場敲2安，以藍寅倫5打數2安打4打點最猛，2局上他先以2分打點安打助猿隊首次超前並打退布魯斯，7局上再轟2分彈拉開比數，最近連8場有安打。

藍寅倫指出，最近常下雨，比賽延了好幾場，只能趁打擊練習多打一點，盡量留住手感，再藉由重訓把體能、力量維持住，至於一棒讓布魯斯打包，他也很無奈。

悍將今年選秀第二輪選進的野手王正棠，昨繳出5支4的猛打成績。（資料照，記者王藝菘攝）

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