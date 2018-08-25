亞運四朝元老詹詠然 今拚第5金

詹詠然（後）與詹皓晴（前）姊妹倆聯手闖進女雙金牌戰。（取自亞運官網）

姊妹聯手 雙貝果晉決賽

〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕頭號種子詹詠然與詹皓晴昨在亞運網球賽展現職業頂級實力，2個6：0輾爆哈薩克組合艾妮迪諾娃／丹妮莉娜，挺進女雙決賽，今天上午11時將對決中國第2種子楊釗煊／徐一璠，爭取台灣史上第2面女雙金牌。

上屆仁川亞運屈居銅牌的雙詹，在四強戰開賽後連破帶保，一路壓制先前才爆冷淘汰中國段瑩瑩／王雅繁的艾妮迪諾娃／丹妮莉娜，秋風掃落葉橫掃12局，金牌戰門票輕鬆到手。

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「我們前後排不斷施壓，逼她們打快節奏發生失誤。」做好情蒐的大詹表示，特地看過哈薩克組合出賽，並針對她們的打法和特性進行戰術調整，不但一鼓作氣拉開差距，甚至到第2盤都不給對方破蛋機會。

海峽大戰 小詹信心滿滿

小詹則認為，本季職業賽與姊姊各自打拚，亞運重新合拍難免有些狀況，所幸這3場磨合下來，整體感覺漸入佳境，談及決賽她更信心滿滿，「楊釗煊本來就是我的搭檔，大家熟悉彼此打法，在經驗豐富的姊姊主導下，我們可以發揮更好。」

亞運「四朝元老」詹詠然自2006年杜哈亞運起已拿過女團、女雙及混雙共4面金牌，包括2010年廣州與莊佳容聯手攻頂，如今準備和妹妹再下一城，「就剩最後一步了，當然全力以赴！希望拿亞運第5金，這次對我意義真的不同。」

梁恩碩（右）並列亞運網球女單銅牌，是我國近60年最佳成績。（法新社）