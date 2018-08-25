亞運》台灣女壘倒吃甘蔗 「銀」了中國

台灣女壘隊慶祝擊敗中國隊。（特派記者林正堃攝）

投手邱安汝解決中國隊最後一個出局數，開心振臂吶喊。（特派記者林正堃攝）

林志霙8局上敲回勝利打點。（特派記者林正堃攝）

外野手顏逸接殺差點要形成安打的飛球。（特派記者林正堃攝）

台灣女壘隊一日2戰，先擊敗中國取得金牌戰資格，再輸給日本，以銀牌作收。（特派記者林正堃攝）

金牌戰無力抗日遭提前完封

〔特派記者廖聿偉／雅加達報導〕亞運女壘昨進行獎牌決定戰，台灣隊上午先突破中國王牌投手王蘭的封鎖，歷經延長賽以5：4險勝。可惜晚間金牌戰0：7遭日本完封，打完5局後提前結束比賽，日本完成亞運5連霸，台灣則連兩屆獲銀，追平隊史最佳成績。

台灣預賽投、打皆未達到最佳狀態，只以第四名挺進複賽，但晉級後猶如大夢初醒，實力提升一個檔次，頁程賽先擊敗菲律賓，再收拾中國。總教練楊賢銘表示，「短期盃賽選手狀況難免高低起伏，但關鍵時刻全隊展現不服輸的精神，能拿下銀牌已達到目標。」

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台灣隊在金牌戰迎戰以逸待勞的日本隊，全場都居下風，前兩局就失掉7分種下敗因；加上日本王牌上野由岐子主投3局無失分，我全場僅敲出1支安打，無力反撲。

上野由岐子已成為台灣剋星，日軍只要推出上野對台灣，就是勝利保證，但球員普遍認為，已逐漸找到破解上野的方式，昨打出許多扎實的飛球，都被美技守備沒收，最重要的是，這回未被上野三振，是很大的突破。

備戰東奧 擬送投手赴美訓練

亞運奪銀已完成階段性目標，下一步將放眼2020東京奧運，但首要挑戰是通過明年的奧運資格賽。楊賢銘透露，投手是最需要提升的環節，未來計劃送年輕投手赴美訓練，期盼美式觀念能刺激選手成長。

亞運女壘銀牌戰面對中國，台灣隊推出3位投手應戰，包括18歲杜雅婷（見圖）、28歲邱安汝和38歲林素華，「三代同堂」聯手封鎖中國隊打線。（特派記者林正堃攝）

亞運女壘銀牌戰面對中國，台灣隊推出3位投手應戰，包括18歲杜雅婷、28歲邱安汝（見圖）和38歲林素華，「三代同堂」聯手封鎖中國隊打線。（特派記者林正堃攝）

亞運女壘銀牌戰面對中國，台灣隊推出3位投手應戰，包括18歲杜雅婷、28歲邱安汝和38歲林素華（見圖），「三代同堂」聯手封鎖中國隊打線。（特派記者林正堃攝）