亞運》女足PK氣走越 20年來首晉前4

女足8強戰打到PK決勝負，台灣以4：3氣走越南。（取自亞運官網）

門將蔡明容（左）表現出色，助台灣女足踢進4強戰。圖為日前出戰南韓。（資料照，法新社）

雙方抱蛋 PK戰4：3勝出

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣女足昨在雅加達亞運八強戰對上越南，正規賽雙方顆粒無收，進入延長加班，依舊沒有人進球，最後用PK決定勝負。台灣門將蔡明容扮演稱職「門神」，率先擋住對方射門，最終以4：3艱苦獲勝，自1998年曼谷亞運之後重返亞運四強。

門將蔡明容 築起銅牆鐵壁

這是本屆亞運女足第一場延長賽，雙方把換人數都用盡，越南延長賽時頻頻搶攻，全場則有22次嘗試射門，包含8次射正，全都被蔡明容擋下。

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台灣隊延長賽時試圖以防守反擊發動攻勢，但傳到前場後總是差臨門一腳，雙方最後攻勢力道都不足，30分鐘延長賽結束，進球數依舊掛蛋。

進入PK賽後，越南先攻，台灣門將蔡明容第三球率先撲下范黃瓊的射門，取得1球領先，隨後越南第五位球員操刀時，直接踢中門楣，錯失追平機會，台灣隊提前以4：3獲勝。

賽後台灣隊球員互相擁抱，慶祝這歷史性的一刻，越南球員則難過落淚。台灣隊四強賽將迎戰中國、泰國的勝方。

台灣女足前鋒余秀菁（右）。圖為日前出戰南韓。。（資料照，法新社）