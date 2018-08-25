10支10分箭 混雙「陳潘配」闖金牌戰

複合弓混雙潘宇平（右）與陳怡瑄（左）將與南韓爭奪金牌。

（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者廖聿偉／雅加達報導〕亞運複合弓混雙團體賽，台灣隊陳怡瑄和潘宇平昨一路過關斬將，四強賽碰上強敵伊朗喬巴妮／馬赫畢，合力射出10支10分箭，終場153：138大勝，27日將與南韓隊爭奪金牌。

射箭唯一晉決賽 27日抗韓

GBK射箭場昨風勢凌亂，忽強忽弱，但陳怡瑄和潘宇平穩定出擊，八強賽以2分險勝哈薩克組合後，漸入佳境。總教練林政賢表示，「風勢的確造成很大影響，對手失誤偏多，我們則維持水平。」

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複合弓混雙是台灣射箭目前唯一晉級決賽的隊伍，但決賽碰上南韓勢必面臨嚴峻考驗。林政賢說，「我們平均水準落在156分左右，要贏南韓必須要有超水準的演出且降低失誤。」

反曲弓雷千瑩（右）與湯智鈞（左）混雙止於8強。

（特派記者陳志曲攝）

反曲弓混雙團體賽，雷千瑩、湯智鈞在八強戰踢到鐵板，加賽遭對手「絕殺」，最終4：5不敵北韓姜雲珠／楊文博，無緣獎牌。

前四回合雙方戰成4：4平手，延長賽湯智鈞和雷千瑩分別射出8分和9分，北韓楊文博第一箭失手只射出7分，眼看勝券在握，未料姜雲珠頂住壓力，射出一記10分箭，依比賽規則加賽若同分由箭靠近靶心者獲勝，台灣隊晉級夢碎。