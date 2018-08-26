反曲弓男女隊 瞄準南韓齊搶金

反曲弓女隊最後以3支10分箭射落中國，挺進金牌戰。（特派記者林正堃攝）

反曲弓男隊16強戰起未讓對手拿下任何分數，順利晉級金牌戰。（特派記者林正堃攝）

暌違16年 攜手闖進金牌戰

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕亞運射箭反曲弓團體賽昨天登場，台灣女子隊昨靠著「10個話題」，一路過關斬將，其中準決賽最後3箭都正中紅心，以5：3擊敗中國；男子隊也連3場完封對手，兩組人馬在27日都將與南韓爭金。這也是台灣男、女隊繼2002年釜山亞運之後，再次攜手闖入反曲弓團體賽金牌戰。

複合弓混雙好成績 帶起士氣

自1990年北京亞運起，台灣射箭每屆都有獎牌進帳，但日前反曲、複合弓個人賽，僅雷千瑩射入銅牌戰。總教練林政賢透露，個人賽僅1人進入獎牌戰，團隊士氣陷入低迷，還好前天陳怡瑄及潘宇平勇闖複合弓混雙金牌戰，士氣才止跌回升。

請繼續往下閱讀...

反曲弓女團更是我奪金重點之一，不過，譚雅婷、雷千瑩和彭家楙雖歷經去年台北世大運及今年世界盃大獎賽洗禮，這次仍有些放不開，比賽都綁手綁腳。

倪大智聊天妙計 放鬆3姝

教練倪大智對3姝狀況瞭若指掌，便搬出妙計相救，他賽前告訴譚雅婷、雷千瑩和彭家楙，得先想好10個聊天話題，試圖讓她們透過聊天放鬆心情。

昨比賽氛圍顯然較輕鬆，譚雅婷準決賽扮演領頭羊，關鍵第4局的第二輪射出滿分箭，雷千瑩、彭家楙隨後跟進，硬是氣走中國隊。

男團昨從16強戰起先後對上尼泊爾、日本及蒙古，全數6：0勝，教練劉展明對魏均珩、湯智鈞及羅偉旻表現滿意，期待在金牌賽能以「挑戰者」撼動南韓霸業。

今天將進行複合弓男、女團賽，我男子隊16強對新加坡；女隊16強輪空，坐等緬甸、馬來西亞之間的勝方。

反曲弓男隊在場邊為女隊加油。（特派記者林正堃攝）

反曲弓女隊在場邊為男隊加油。（特派記者林正堃攝）