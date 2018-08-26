男籃隔12年返前8 宣示創造歷史

台灣男籃擊敗卡達，暌違12年再度晉級8強。（特派記者林正堃攝）

陳盈駿飆出全隊最高20分，賽後宣示要為台灣籃球創造歷史。（特派記者林正堃攝）

卡達隊拉辛和胡瓏貿爆發肢體衝突，最終雙雙被驅逐出場。（特派記者林正堃攝）

以快制高勝卡達 明拚前4

〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕面對長人如林的卡達，純本土應戰的台灣男籃以快制高，即使胡瓏貿與拉辛爆發肢體衝突被驅逐出場，仍以83：70贏得預賽3連勝，暌違12年重返亞運8強，明天下午5點只要擊敗敘利亞，將首次勇闖4強。

雖然少了戴維斯守護禁區，長人林郅為又因背傷休兵，主打「小球戰術」的台灣隊仍連爆冷門，控衛陳盈駿此役獨得20分、5籃板、5助攻，賽後信心滿滿宣告：「我們會替台灣籃球創造歷史！」

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胡瓏貿因衝突被逐 全隊力挺

陳盈駿表示，從上半場領先15分被卡達追平甚至超前，還因內線高度不足犯規過多，所幸全隊克服逆境再度搶勝，「成軍以來面對很多困難，大家都團結在一起，胡瓏貿是保護隊友。」

台灣隊外籍教頭帕克也力挺子弟兵，「我不會怪胡，這代表我們非常團結，也懂得保護隊友捍衛勝利。」帕克透露，傷兵陣容越打越小，連射手簡浩都要扛到4號，胡瓏貿場上做的這些犧牲相當值得。

由於敘利亞還有218公分長人，帕克將用轉換快攻的速度戰放手一搏，繼續抱持積極心態拚到底。

胡瓏貿帳面上僅7分、5籃板，強悍打法卻振奮軍心，「大家都拚很兇，最後那一下，只是不想被對方搶走球，我沒揮拳！」他還想告訴所有球迷：「這支球隊不是以前會被痛宰的那支，我們面對任何對手，絕不會輕言認輸！」

昨晚強碰擁有多名歸化球員的卡達，台灣隊身材吃虧，卻嚴防速攻壓制長人，上半場一路領先，直到第3節才被NBA灰狼看上過的34歲老將恩貢伯率領卡達追成52平手。

決勝節雙方碰撞激烈，所幸戰情吃緊時，胡瓏貿、周儀翔、陳盈駿接連破網，最後2分鐘劉錚又挺身而出，連切帶罰包辦關鍵5分，也澆熄卡達逆轉氣燄。

場邊觀眾為台灣男籃吶喊助威。（特派記者林正堃攝）

胡瓏貿（中）力抗卡達長人（特派記者林正堃攝）

陳盈駿（前）擔綱後場重要角色。（特派記者林正堃攝）