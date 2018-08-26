百米衝第1晉級 楊俊瀚今有2目標

楊俊瀚100公尺以分組第一晉級今日準決賽。（特派記者陳志曲攝）

台灣好手楊俊瀚（前）以10秒13的成績拿下分組第一。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕「台灣最速男」楊俊瀚昨在亞運男子100公尺預賽飆出10秒13，不僅壓過日本、牙買加混血劍橋飛鳥的10秒23，取得分組第1，在預賽更領先群雄，有望在今晚決賽奪牌。

楊俊瀚生涯最佳是6月在日本大學錦標賽創下的10秒11，昨僅差0.02秒就能再締全國新猷。教練陶武訓對楊俊瀚成績感到滿意，他評估準決賽就能破全國，也有望在決賽一舉衝進夢寐以求的10秒內。

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為備戰亞運，楊俊瀚特地從台灣帶來專屬枕頭，只求每晚睡得香甜，跑出好成績。他表示，預賽成績超乎預期，但過程有地方做不好，會與教練討論並修正，期待今天表現更出色。

保有亞洲紀錄9秒91的中國快腿蘇炳添跑出10秒27排名分組第1，同組的王偉旭以10秒55居第3，也取得準決賽門票。

鉛球張銘煌第5 將轉任教練

上屆亞運銀牌「鉛球王子」張銘煌昨在決賽以18公尺98獲得第5名，未能達到明年亞錦賽參賽標準19公尺。他也宣告本屆亞運是生涯最終戰，未來會轉任教練，培養新生代選手。

此外，全國跳高紀錄保持人向俊賢在資格賽以2公尺15取得明晚決賽門票；跳遠好手林子齊及林鴻敏，分別以7公尺60、7公尺54晉級今晚決賽；廖晏均在女子100公尺跑出11秒82，以分組第2晉級準決賽，謝喜恩在女子100公尺跨欄以13秒75、第7名晉級今日決賽。

鉛球好手張銘煌生涯最終戰擲出第5，未來將轉任教練。（特派記者陳志曲攝）

台灣選手王偉旭（左）與中國好手蘇炳添（右）同組競賽。（特派記者陳志曲攝）

100公尺亞洲紀錄保持人蘇炳添。（特派記者陳志曲攝）

鉛球好手張銘煌生涯最終戰擲出第5，未來將轉任教練。（特派記者陳志曲攝）

謝喜恩挺進女子100公尺跨欄決賽。（特派記者陳志曲攝）

跳高向俊賢取得明晚決賽門票。（取自亞運官網）