今遇世界冠軍奧原 小戴：一定不好打

休息4天後，戴資穎再度出賽，以直落二收拾香港張雁宜。（特派記者陳志曲攝）

戴資穎認為奧原希望並不好對付。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕世界球后戴資穎昨在亞運羽球女單16強，以21：9、21：14輕取香港張雁宜，今天下午2點將與去年世錦賽冠軍日本奧原希望爭取4強門票。

台灣隊在女子團體賽8強出局，戴資穎因女單首輪輪空，休息4天才再度出賽，她笑說：「我每天都在想到底何時可以比賽，怎麼大家都比了，剩下我還在練習。」

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上屆亞運女單由中國王儀涵及李雪芮包辦金、銀牌，當時奪銅的戴資穎認為，兩人在上屆是難以突破的高牆，本屆人人有機會，奪金難度大增，對外界期待她為台灣贏得亞運羽球首金，小戴說：「我會加油！」

戴資穎與奧原希望之前6度交手各取3勝，但兩人自2016年6月就不曾過招。小戴坦言，太久未跟奧原交手，8強賽一定不好打。

周天成在男單16強以21：18、13：21、21：11力退泰國旺查倫，連兩屆晉級8強，今天將對上香港伍家朗，小天過去對戰取得7勝4敗，有望更上一層樓。另一男單好手王子維則以12：21、21：16、13：21不敵香港黃永棋。

李洋／李哲輝日前在團體賽直落二不敵中國劉成／張楠，昨在男雙16強賽狹路相逢，以20：22、21：16、21：16完成甜蜜復仇，8強賽將遭遇南韓崔率圭／姜敏赫。

賴建誠教練幫戴資穎（右）冰敷。（特派記者陳志曲攝）