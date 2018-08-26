雙重賽 兄弟日場勝 獅晚場討回

中信兄弟先發投手萊福力，用119球投7局只挨4安，來台後首次演出單場10Ｋ，也獲得單場ＭＶＰ。（記者黃志源攝）

鄭鎧文滿貫砲 中止4連敗

〔記者徐正揚／綜合報導〕中信兄弟昨天與統一獅進行雙重賽，午場萊福力交出7局飆10Ｋ無失分的好投，帶領兄弟以4：0拔得頭籌，晚場換獅隊表演，靠鄭鎧文一開賽就轟出滿貫彈，以5：3扳回一城中止4連敗，兩隊仍無勝差，兄弟以些微勝率保住首位。

午場兩隊都派休息12天的萊福力、施子謙先發，萊福力用119球投7局只挨4安，來台後首次演出單場10Ｋ，中止連續7場的勝投乾旱；施子謙用90球投4.2局、挨10安失4分，挑戰第11勝失利，最近8場先發有3場撐不滿5局且都吞敗。

彭政閔於3局下擊出生涯第300支二壘安打，是中職繼張泰山（377支）後第2人，帶領兄弟於這局追加2分，以3：0拉開領先。

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晚場情勢翻轉，獅隊開賽才打5人次就攻佔滿壘，鄭鎧文於重回一軍的首打席，就轟出生涯第3發滿貫彈，提前為勝負定調；江辰晏先發5局失1分非自責，最近9場先發4勝0敗，本季6勝追平他2015年成績，再拿1勝就締造生涯單季最多勝。

獅新洋投安狄今測試

獅隊昨天註冊安狄為測試洋將，預定今天在二軍先發，將與取代馬丁尼茲的知念廣彌、近3場先發投11局失18分的瑞安，共同納入「831洋將大限」的觀察名單。