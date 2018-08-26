秤重球衣 陳偉殷戰勇士 暌違2年 郭俊麟返一軍

昨起大聯盟各隊穿上綽號球衣，昨天上場代打的大谷翔平背後繡上Showtime」頗吸睛。（美聯社）

旅外球員今接力亮相

西武郭俊麟去年因傷沉寂一季，如今終於盼得重返一軍機會，迎接生涯第4季。（資料照）

〔記者林宥辰／綜合報導〕台灣棒球今天大事多，除了晚間亞運成棒首戰南韓，早上美職馬林魚隊陳偉殷將在主場迎戰勇士，挑戰本季第5勝；下午則是日職西武隊郭俊麟暌違2年再升一軍，先發迎戰軟銀，早、中、晚都有台灣棒球好戲。

今天早上美職馬林魚隊陳偉殷，將在主場迎戰勇士，挑戰本季第5勝。（路透資料照）

陳偉殷今年主客場戰績差異大，被戲稱「主場王」，最近兩次迎戰勇士，正好先主場、後客場，投球內容就宛如今年球季翻版，7月25日在主場6局失3分優質先發奪勝，相隔6天客場再對勇士，則是5局失5分、挨2轟。

勇士20歲超級新人阿庫尼亞，上回對戰就從陳偉殷手中開轟，近況火燙的他8月單月10轟，目前累計21轟、打擊率2成85。內野手卡馬戈面對陳偉殷打得順手，對戰打擊率5成71，都是陳偉殷要提防對象。

昨起大聯盟各隊穿上綽號球衣，昨天上場代打的大谷翔平背後繡上「Showtime」頗吸睛，陳偉殷則是沿用去年「Weigh-In」（秤重），去年綽號球衣期間，陳偉殷正好沒登板，今天將是他首度穿綽號球衣上場投球。

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西武郭俊麟去年因傷沉寂一季，如今終於盼得重返一軍機會，迎接生涯第4季，郭俊麟接受日媒訪問時說：「感覺還是很像第1年，畢竟長時間待在二軍，終於有機會以一軍之姿登板。很期待今天的先發，會拿出全力為球隊的勝利貢獻。」