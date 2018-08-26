蔡明晉勝投手氣 盼傳給好友俊麟

蔡明晉23日搶下久違先發勝，希望今天能換好友郭俊麟接力摘勝。（資料照，記者簡榮豐攝）

〔記者郭羿婕／新北報導〕相差8歲的悍將投手蔡明晉、西武郭俊麟原先不認識彼此，因為去年經典賽一拍即合，至今仍保持聯絡；蔡明晉23日搶下久違先發勝，希望今天能換好友接力摘勝。

郭俊麟去年整季養傷，苦候429天才回到實戰，慢慢熬上一軍；一起打經典賽的蔡明晉、倪福德等人都很關心他，不時傳訊打氣，和蔡明晉更是熱線不斷，郭俊麟從恢復牛棚練投到重返一軍都跨海「報告」。

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郭俊麟18日以7局無失分贏得本季二軍首勝，蔡明晉打電話告訴他，上一軍時別忘了通知，隔天就立刻收到將回一軍先發的喜訊，蔡明晉笑說：「前幾天我奪勝，他也恭喜我，我說勝投我先拿，28日換你。」結果還被郭俊麟糾正是26日。

蔡明晉說，自己也受過傷，知道拚回球場的煎熬，獨自在異鄉一定更孤單；他鼓勵郭俊麟，能旅日代表條件優於別人，受傷當然灰心，又得爭取洋將名額，但既然有機會闖蕩日職，更要珍惜在那裡的每一天，還把藝人王識賢的歌曲《堅強》送給學弟，「歌詞很勵志，等到機會來臨，就換你出頭天。」

倪福德也為他打氣

倪福德也為郭俊麟加油，「人在外地打拚實在不容易，他有一定的能力，很相信他，更希望他健健康康，這最重要。」