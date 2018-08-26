「銀」回榮耀》詹家姊妹金變銀 不甘心不後悔

詹詠然（右）與詹皓晴（左）雖然錯失女雙金牌，兩人仍期待能再次為國出征。（奧會提供）

〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕詹詠然與詹皓晴昨在亞運女雙決賽一路苦戰，眼看逆轉在望，卻錯失2個賽末點，終以2：6 、6：1、9：11敗給中國組合楊釗煊／徐一璠，姊妹倆雖哭紅雙眼，擦乾眼淚仍勇敢回應：「期待下次贏回來。」

超級搶10未能翻盤，令詹詠然相當自責，「真的很想贏，但對手表現很好，我們也盡力了。」為了這次亞運，大詹放棄辛辛那提職業賽衛冕機會，「我覺得這是對的事，所以還是堅持，即使因此喪失世界女雙第一排名。」

即將馬不停蹄趕往紐約為美網女雙冠軍連莊奮戰的大詹，歷經去年世大運退賽風波，一度考慮退出國家隊，但在家人和師長、朋友鼓勵下回心轉意。她說「都是我做的決定，所有後果都要承擔，我不後悔。這次很不甘心，還會想再披國家隊戰袍，爭取更好成績。」

請繼續往下閱讀...

詹皓晴哽咽地說：「我們很重視亞運，才特地從美國趕回來，希望失敗會讓我們更堅強，往後有機會再討回來。」

這場台海前兩種子之爭，楊釗煊還是詹皓晴職業賽的固定搭檔，雙方熟悉彼此打法。大小詹開賽連遭破發，首盤拱手讓人，次盤輪到她們發動反撲，接連回破3：0開局扳回一城。決勝搶10，雙詹從2：4追成5平，還從6：7連下3球聽牌，怎奈錯失金牌點，反遭對方倒趕4分，錯失我國史上第2面女雙金牌。

本屆網球結束，我國獲1銀、1銅，較上屆仁川（仍有男、女子團體賽）1金、3銀、1銅的成績退步。