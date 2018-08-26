亞運棒球》台韓今開戰 先發投手都保密

南韓全職業隊先發球員年薪

南韓估推梁玹種 我可能派吳昇峰

亞運棒球台灣隊預賽賽程

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕亞運棒球台、韓大戰今晚7點30分點燃戰火，雙方都未公布先發投手，台灣可能推奇兵吳昇峰先發，南韓則預計推出王牌梁玹種先發，加上先發9棒，合計年薪約2.65億台幣，為台灣隊10倍。台灣隊總教練許順益說，「我們沒壓力，希望打出一場好球。」

台韓大戰先發預測

兩隊昨在比賽場地GBK球場練球，許順益覺得GBK很像天母球場，視野好。他表示，南韓陣容是「鑲金」的，我們自知實力在哪裡，即使輸球比分也不要差太多。

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台韓棒球今晚對決，雙方都未公布先發投手，南韓預計推出王牌梁玹種先發。（資料照）

林加祐扛四番：業餘實力也不差

台韓棒球今晚對決，雙方都未公布先發投手，台灣可能派出奇兵吳昇峰先發。（特派記者陳志曲攝）

36歲的台灣隊長林加祐扛四棒重擔，亞運結束將退役轉任合庫教練。面對生涯重要一役，他說，不用去想輸贏，專注每一個play，打出令人滿意的比賽內容，「或許我們用全職業陣容跟對手打會更好看，但業餘球員實力也不差，只是曝光度少，會盡力而為。」

亞運採「BRETT BR-100」廠牌型號比賽用球，和中職不同，林政賢昨進牛棚練投30球，他認為不太好丟，感覺不到突出的縫線，且縫線間較開、球較硬，和中職用球不太一樣，不過整體適應還OK。詹子賢則說，球的彈性感覺沒中職好。

南韓先發年薪2.65億 台灣隊10倍

南韓左投鄭雨藍昨也進牛棚練投，本季豪取31救援暫居韓職榜首，亞運擔任守護神，他認為官方比賽用球比韓職輕，投球須更謹慎，他也表示，台灣打者攻擊性強、力量大，所以控球很重要。

許順益提醒打者，面對南韓投手盡量不要等到兩好球再出棒，要在投手搶好球時積極攻擊。另外，左投王玉譜因腸胃不適連兩天缺席練球，不過並無大礙，今應可在場邊待命登板。