GBK球場問題多 球員反應不佳

台韓大戰比賽場地GBK球場，場地狀況令人擔憂。（特派記者陳志曲攝）

觀眾席白座椅 恐吃掉平飛球

台灣棒球隊昨進行賽前練習，圖為投手群試踩投手丘。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕台韓大戰比賽場地GBK球場有不少問題，昨在此練完球後，游擊手林承飛就說，踩踏內野紅土感覺會陷下去，抓地力不足，場地也不平整，接滾地球要注意不規則彈跳，接平飛球有些角度會被觀眾席白色座椅「吃掉」。

外野草皮鬆軟 球落地會煞車

外野手詹子賢表示，燈柱偏低，甚至比台南球場還低，接外野飛球感覺球在空中停留很久，且外野草皮鬆軟，球落在草地會「煞車」，處理球要積極一點。GBK球場燈柱集中在外野，原本內野也規劃兩座燈柱，因預算不夠而沒立柱。

投手群也站上投手丘適應，只見他們議論紛紛且滿臉疑惑，林樺慶解釋，大家都認為投手丘和本壘板距離遠一點（標準為18.44公尺），不是那麼標準，也可能是視覺關係。

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印尼棒球風氣不盛，亞洲棒總台籍工作人員多次飛雅加達改善GBK球場缺失仍未臻完善，例如內野界外區草皮底層應先挖掉紅土再鋪沙子，最後種植百慕達草，但印尼場方疏失，竟未挖紅土直接種草，導致草無法生長枯死，只能緊急鋪沙子應急，形成大片白色區塊，球迷今透過電視直播即可看到。