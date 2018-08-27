亞運》搶金牌戰門票 小戴、小天、雙李今3頭並進

2018/08/27 06:00

球后戴資穎昨以直落二拍落日將奧原希望，挺進羽球女單4強。（特派記者陳志曲攝）

女單4強 球后級對決

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕世界羽球球后戴資穎、男單一哥周天成及男雙「雙李配」李洋／李哲輝昨在亞運皆闖進4強，3組人馬至少能為我進帳3面銅牌，加上日前男團銅牌，確定改寫2014年仁川亞運的單屆2面獎牌隊史紀錄。小戴、小天及雙李配今分頭出擊，拚搶金牌戰入場券。

我羽球隊在1966年曼谷亞運於男團拿到銅牌後，2010年廣州亞運由混雙陳宏麟、程文欣鍍銅，才終結「獎牌荒」，而上屆仁川亞運男團奪銅，戴資穎是女單銅牌。

戴資穎昨在女單8強以21：15、21：10擊敗2017年世錦賽金牌日本奧原希望，是我首位連兩屆晉級亞運單打4強的選手。

戴資穎今下午1點對印度前球后賽娜，雙方前16次過招，小戴取得11勝5敗。值得一提的是，包括今年3勝，小戴對戰已拉出9連勝，被看好能為我奪下首張亞運羽球金牌戰門票。戴資穎表示，「自己每日狀況都不同，且能打進4強的實力都差不多，我只能努力贏下比賽。」

周天成昨於8強戰打退香港對手，成為台將挺進亞運羽球男單4強戰的第一人。（特派記者陳志曲攝）

台將闖亞運男單4強 周天成第一人

周天成在男單8強以21：18、21：18收拾香港伍家朗，成為首位勇闖男單4強的台將，確定為我進帳首面男單獎牌，寫下歷史新頁。周天成準決賽預計下午4點開戰，對手是地主印尼一哥金廷，雙方過去對戰4次，小天僅取得1勝。

此外，GBK羽球館堪稱印尼魔鬼主場，每當地主球員出賽，球迷都祭出震耳欲聾的加油聲，小天過去多次在此地比賽，屆時只能提高場上專注力，他說：「我就一步一步來，不會想太多。」

李洋／李哲輝 首闖4強戰地主

李洋／李哲輝以21：16、21：16擊敗南韓催率圭／姜敏赫，取得我男雙首張亞運4強門票，今預計下午3點強碰世界第一、地主吉德翁／蘇卡穆約，而過去6次交手，雙李配僅取得2勝。

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