亞運》今拚男子1000M龍舟 教練︰奪金才100分

台灣隊昨在500公尺男子龍舟摘下金牌，隊員振臂慶祝。（取自官網）

〔記者粘藐云、劉曉欣／綜合報導〕台灣男子龍舟隊延續前天200公尺項目摘銀的氣勢，昨在擅長的500公尺一戰，划出2分11秒691，以3秒之差擊退中國摘下金牌，目前台灣龍舟隊囊括1金1銀。

台灣男子龍舟隊挾著前役搶下銀牌的氣勢，昨在500公尺預賽繳出2分15秒610排名分組第2，晉級準決賽後，成績又向前推進2秒，繳出2分13秒414殺進決賽，並在決賽中以3秒之差，力退中國、印尼奪金。

此役台灣隊發揮出水準，把成績一路往上推進，教練黃椿￼表示，整體比預設的好一點，大家把全部精神都放在決賽，他也對子弟兵表現很有信心，「大家會越來越好，下個項目還會更好，今天給他們打90分，明天拿到金牌才是100分。」台灣男子龍舟隊將在今天出征1000公尺項目，可望再為台灣增添獎牌。

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台灣隊成員周恩平及林聖儒賽後心情興奮，異口同聲的表示，這場比賽不只贏下來，還贏得比預期多，大大提振信心，隔天的1000公尺項目志在必得。

教練黃椿￼表示，台灣實力能夠提升，要感謝連續幾年在福鹿溪舉辦台灣國際競技龍舟錦標賽，有機會跟來自世界各地好手比賽學習！

教練黃椿￼表示，這次參加亞運，主要是以今天要比賽的1000公尺為目標，因此，全力針對選手的心肺耐力、持久力來訓鍊，昨天拿下500公尺金牌，也增加今天奪金的信心。