亞運》100M跑第5 楊俊瀚200M再拚牌

楊俊瀚（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕「台灣最速男」楊俊瀚昨在男子100公尺決賽起跑慢了，以10秒17排名第5，無緣替台灣進帳本屆田徑首面獎牌，他說：「這一切結果由我承擔。」金牌由中國飛人蘇炳添以破亞運紀錄的9秒92奪下。

楊俊瀚去年國際大賽在百米項目中，共拿亞錦賽銅牌及台北世大運金牌。他這次亞運預賽飆10秒13，昨準決賽、決賽都有10秒17，最悶的是無法突破個人最佳10秒11，他表示：「我的表現確實不好，寧願突破個人最佳，這樣排名第8，我也沒關係。」

在上屆亞運，年僅17歲的楊俊瀚參加200公尺，在準決賽遭淘汰，導致這次重返亞運，幾乎都想著「淘汰結果」，成為他最大失誤，代表自己是不成熟的選手。經過這次比賽後，楊俊瀚習得了不少經驗，會專心準備明日200公尺預賽、準決賽，他說：「趁休兵日，我會好好沉澱自己，改善自己的缺失。」

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值得一提的是，楊俊瀚今年5月在全大運200公尺決賽衝出20秒33締造全國新猷，更是今年亞洲第3快，他仍被看好在後天的決賽力拚獎牌。

鉛球排第4 林家瑩懊惱

35歲「鉛球女王」林家瑩是亞運四朝元老，昨她在鉛球決賽以16公尺30排名第4，她自責因過於求好心切，無緣刷新自己上屆亞運締造的17公尺48全國紀錄，未來仍會繼續出征國際賽，暫無退休念頭。

陳傑400M跨欄進決賽

此外，「跨欄王子」陳傑是我另一奪牌重點人物，昨他在400公尺跨欄準決賽，跑出50秒30排名所有選手第4。他坦言，自己未盡全力，決賽需有更大企圖心，設定以突破個人最佳49秒05為目標。