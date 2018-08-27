亞運》姜建銘、林加祐棄投從打 砲轟南韓強投

姜建銘敲出深遠安打，衝向三壘。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕機會留給不自棄的人！業餘2大老將姜建銘、林加祐都曾因肩傷幾度迷惘，2人不願向命運低頭，步下投手丘、站上打擊區，另闢一片天，昨亞運台韓大戰，2人分別扛台灣隊3、4棒重擔，首局姜建銘先敲三壘安打，接著林加祐轟2分砲，轟得南韓王牌投手梁玹種一臉無奈，台灣教頭許順益說：「林加祐這一棒是關鍵！」

林加祐首局敲出2分砲致勝打點。（特派記者陳志曲攝）

昨役當詹子賢完成接殺抓下第27個出局數，比賽結束33歲的姜建銘眼淚奪眶而出，賽後他哽咽地說：「大家都不看好，我們卻做到了，我相信機會是留給不放棄的人，這場勝利比12年前杜哈亞運還令人感動。」杜哈亞運姜建銘對南韓後援4局失1分，幫助台灣隊守住4：2勝果。

姜建銘：我們做到了

姜建銘業餘是超級強投，效力日職豪門巨人身披象徵王牌的17號球衣，2009年返台加盟興農牛因肩傷改練側投，狀況不見起色，2年後離開職棒圈，重跌一跤，原本鐵了心不再打球，他從小信仰宗教「創價學會」，有一次看到創價大學來台比賽態度，重燃棒球魂，決定回到球場，因肩傷不見好轉，只好棄投從打。

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「其實我以前很討厭打擊。」姜建銘坦言，投球才是他的最愛，只是肩膀狀況真的不允許再投，在崇越棒球隊受榊原良行和王宸浩指導，打擊突飛猛進。亞運姜建銘最後一刻遞補蘇智傑入隊，昨他首局敲三壘安打開啟攻勢，鎮守一壘也頻頻上演美技守備，攻守俱佳。

林加祐盼有助台灣棒球

36歲台灣隊長林加祐，強恕青棒時期是著名投手，大一因右肩關節唇破裂被迫棄投從打，2006年中職選秀興農牛以第2輪指名選進，最終條件沒談攏，決定回合庫打球，他表示，原本打擊不好，2008年底揣摩「恰恰」彭政閔反方向攻擊打法，打擊完全開竅。

亞運林加祐扛台灣隊第4棒重任，原本外界睜大眼睛看這「神調度」，紛紛唱衰，結果他很爭氣，昨首局先砲轟梁玹種，敲2分彈，第4局再敲一壘安打，給眼前這位韓職身價最高投手（年薪6262萬台幣）2記重拳。

林加祐說：「我們先得分，壓力在他們身上，能贏球真的很開心，希望這一勝對台灣棒球發展有幫助。」