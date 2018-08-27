日職》郭俊麟6局失6分 教頭寄望下一場

西武郭俊麟（資料照，記者郭羿婕攝）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕繼2016年9月8日後再登一軍投手丘，西武郭俊麟強碰近況發燙的軟銀，昨役一開始就陷入苦戰，前2局挨2轟，先發6局掉6分皆自責分，無關勝敗，仍獲監督辻發彥肯定，希望他下一場能好好發揮。

巨人陽岱鋼（資料照，記者倪婉君攝）

首局面對首棒牧原大成，郭俊麟球速就飆到148公里，但2出局後被葛拉西亞敲安，又遭洋聯打擊王柳田悠岐擊出2分砲；2局下控球不穩，連投8顆壞球形成2保送，1出局後又對福田秀平投觸身球，並在2出局滿壘時被今宮健太掃出生涯首發滿貫彈。

慘丟6分後，郭俊麟回穩，從第3局三振柳田開始，連續解決7人次，連4局沒再失分，終以99球、挨5安、送4K收工，最快球速149公里。

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西武是洋聯最會得分、打擊率最高的勁旅，今年更打過洋聯最多的30場逆轉勝，一路追平又領先，讓郭俊麟敗投解套，8局下卻被柳田2分砲扳平，逼進延長賽；軟銀12局下再靠葛拉西亞再見滿貫彈，以12：8挺進9連勝，落後洋聯龍頭西武的勝差縮至5場。

西武3連敗，但拚命追分令辻發彥讚賞，他也說，郭俊麟是今年初登板，雖因保送釀成失分，不過之後投得很好，希望他能發揮到下一場。柳田則是單場雙響、連3天開轟，達成連2年、生涯第3次單季30轟。

陽岱鋼百轟再等等

另外，巨人陽岱鋼昨對阪神3支1、1保送，生涯百轟仍未出爐；樂天宋家豪對日本火腿中繼0.1局無失分，但終場2：4輸球。