「主場陳」10K勇士 58勝超越達比修

陳偉殷昨投出本季代表作，6局10Ｋ無失分奪勝，大聯盟生涯58勝更超越日籍強投達比修有。（美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕陳偉殷再次展現「主場陳」威力，昨天先發6局飆10Ｋ無失分，率領馬林魚以3：1力挫勇士，本季第5勝到手，生涯累計58勝更超越本季報銷的達比修有，獨居大聯盟現役亞洲投手勝投第3名。

大聯盟亞洲投手勝投榜

陳偉殷沒有1局讓對手3上3下，自第3局起每局都被攻上得點圈，卻一再用三振化解危機，近7場在主場出賽已經第6次撐滿6局，本季7場優質先發全在主場，前5局遭封鎖的打線及時於第6、7局搶下3分，讓他今年首次單月拿2勝。

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達比修有近期仍在養傷。（今日美國資料照）

本季首度單月2勝 109球3年來最多

陳偉殷用109球、有75個好球，都是效力馬林魚3年單場最多，奪三振兩位數則是本季首次、生涯第3次，近3場先發有2場用球數破百，他表示，不會專注在投多少球，而是專注在每個球能達到什麼程度，不論體力或手肘都還不錯，沒什麼好擔心的。

陳偉殷指出，勇士是支打擊很好的球隊，必須發揮全部球種去混淆打者，賽前與捕手討論策略並且有效執行，「上一場比較容易出錯是丟到太好的位置，這場盡量丟到（好球帶）兩邊不要失投，整體效果也比較好。」

陳偉殷這場直球比例為58.7％，配球模式又有調整，滑球增加到30個，曲球、變速球各用7、8個，他認為，不管曲球、滑球、直球，大致上都控制得還不錯，「不要求可以100％，但至少要做到80分或90分，降低失投率、提高準確率。」

陳偉殷本季主場防禦率降至1.86，遠優於客場防禦率9.35，他表示，無法解釋是否主、客場完全一樣，但試著抱持相同的想法、做相同的事，專注在投球上。