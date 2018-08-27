3轟「悍」衛 喬登首戰鎖猿

富邦悍將新人王正棠擊出安打。（記者簡榮豐攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕下半季戰績仍墊底的富邦悍將，趕在登錄大限前換洋投，新洋投喬登成為球隊生力軍，昨面對Lamigo桃猿隊繳出7局失1分好投，打線3轟挹注，終場14：1大勝桃猿，悍將賽後差第3名的桃猿僅1場勝差。

蔣智賢擊出三分砲。（記者簡榮豐攝）

與猿1場勝差 快擺脫墊底

吳世豪一軍首登板，投出151公里火球。（記者簡榮豐攝）

富邦悍將總教練陳連宏說，喬登的狀況比預期好，「球的位置準、控球也不錯。」悍將蔣智賢、高國輝和林哲瑄都開轟，其中高、林兩人8局下演出連兩打席開轟，高國輝生涯第4支滿壘全壘打，陳連宏認為，打擊教練陳該發協助調整，幫助很大。

悍將新洋投喬登昨對猿7局僅失1分，獲單場MVP。（記者簡榮豐攝）

陳該發助調整 高國輝滿貫砲

中職一軍初登板，喬登對自己表現滿意，「這場狀況不錯，盡可能把球壓低，二縫線速球讓對方不好掌握，我不是三振型的投手，守備幫忙也很重要。」

喬登也說，「球迷加油聲張力十足，也幸虧他們都站在我們這邊，個人也很期待體驗看看客場出賽的感覺。」

吳世豪初登板 三上三下飆151

悍將吳世豪昨一軍初登板，後援1局投出3上3下，最快球速達151公里。吳世豪和前天登板的張竣龍，都獲鑼總高評價，鑼總說：「現階段郭泓志、倪福德都受傷，這兩位新人對我們幫助很大。」

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吳世豪說，之前在二軍從未投超過150公里，退場時才知道自己球速創新高，「當下沒有感覺球速多快，可能是因為亢奮和緊張。」

吳世豪說，上半季末教練曾一度和他說有機會上一軍，但當時受傷、狀況不佳，「當時鑼總還在二軍，他只跟我說要『相信自己』；客座的王建民教練來看，有跟我說投球時要更用心在下半身，控球才能比較準。」