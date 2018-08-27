羅里奇破功 獅篡位失敗

林智勝1局下擊出1分打點安打。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕至昨晚賽前，獅隊「模範洋投」羅里奇19場先發都至少投滿6局，但這個優質表現卻在昨晚第20場先發破功，他投5.1局就退場，不但吞下本季第6敗，也讓獅隊無法要回第1，目前落後中信兄弟1場勝差。

鄭凱文奪勝投。（記者黃志源攝）

獅確定留用 掉7分本季新高

獅隊「模範洋投」羅里奇難得先發不滿6局退場。（記者黃志源攝）

獅隊和兄弟在澄清湖球場的3連戰，先在前天雙重戰各拿1勝，昨晚獅隊則以5：7輸球，在此系列戰以1勝2敗作收。獅隊雖在1局上就靠唐肇廷本季首轟在內拿下4分，但1局下羅里奇就失3分，也讓領先優勢只剩1分。

統一新洋投安狄昨在二軍先發。（記者黃志源攝）

到了3局下，兄弟彭政閔靠失誤上壘後，先盜壘成功，再利用隊友安打及高飛犧牲打跑回追平分。獅隊讓出領先後，6上雖再得1分，但6下羅里奇又出狀況，先遭黃鈞聲敲二壘安打，再讓兄弟觸擊戰術成功，三壘手則發生傳球失誤，黃鈞聲跑回追平分。

安狄二軍試身手 本週決定去留

羅里奇拿下1出局後，留下一、三壘有人局面給後援投手江承峰，但他先投出保送形成滿壘，搶下第2個出局數後，遭周思齊敲出帶2分打點安打，這2分也記在羅里奇身上。獅隊在7、8、9局反攻無效，9上遭到兄弟守護神李振昌的封鎖，也讓他拿下本季第7次救援成功。周思齊4打數2安打3分打點，則獲選MVP。

羅里奇5.1局被敲10安失7分，儘管責失僅3分，但失分是來台最多的一場。不過羅里奇仍是獅隊唯一確定留用的洋投，新洋投安狄昨在二軍初登板，投4.1局失3分，他將和瑞安、知念廣彌「3選2」，最快29日決定。

請繼續往下閱讀...