中信女子高球公開賽 週四林口開打

2018中國信託女子高球公開賽昨下午舉行開賽記者會。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／新北報導〕許久沒在國內參賽的台灣名將盧曉晴，本週將返台參與2018中國信託女子公開賽，想欣賞盧曉晴揮桿英姿的球迷，可以把握本週四至週六的機會到林口東華球場觀戰。

2018中國信託女子公開賽昨天下午舉行開賽記者會，中國信託銀行董事長童兆勤表示，中國信託鍥而不捨地贊助主辦了7屆的中信女子公開賽，就是要讓台灣年輕選手能從國內舞台擴展到國外。經過了數年的努力後，終於看到台灣選手逐漸嶄露頭角，也達到了多年來贊助舉辦比賽的主要目的。

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他特別鼓勵各國參賽女將發揮所長，爭取佳績，也期盼球迷們能夠到東華球場為喜愛的選手加油。

中國信託銀行董事長童兆勤期待各國好手能有好表現，更希望球迷把握週四至週六的機會，到東華球場為選手加油。（記者趙新天攝）

連續第7年舉辦的中國信託女子公開賽，今年共有來自7個國家108位選手，競逐500萬元總獎金，冠軍獎金100萬元。去年奪冠的徐薇淩因為美國LPGA巡迴賽賽季未完，無法趕回台灣衛冕。

盧曉晴返台參賽

不過，中國信託銀行贊助的台灣名將盧曉晴確定返台參賽，她曾在2016年贏得這項比賽冠軍。由於盧曉晴大多數時間在日本出賽，本週將是國內球迷欣賞她比賽的最佳機會。

主辦單位將在今天舉行職業業餘配對賽，參賽各界球友與職業選手將一同「為愛揮桿」，爭取慈善獎金，參賽者只要在比賽中打博蒂，中國信託捐2萬元，打老鷹捐5萬元，若能打出一桿進洞捐50萬元，若能擊出雙鷹，中國信託將捐出100萬元，所有善款將支持「愛接棒計畫」，資助全台24支少棒和青少棒球隊。

中國信託贊助的高球女將石昱婷、葉欣寧、謝瑀玲，本週也將參與公益教學活動，8月29日上午將在林口興福國小指導30位小學生，練習高爾夫相關技術。