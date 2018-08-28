體改灌人頭會員 5高層需繳30至75萬處分金

2018/08/28 06:00

棒球協會前理事長陳太正。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者錢利忠、卓佳萍／台北報導〕棒球協會前理事長陳太正、羽球協會秘書長李侑龍、網球協會秘書長劉中興、游泳協會前理事長許東雄、網球協會前副秘書長趙安華等5人，為鞏固各協會理監事改選主導權，被控蒐集並交換民眾個資，互灌人頭會員；台北地檢署考量5人均認罪，依違反個資法、偽造文書等罪予以緩起訴，期限1年，各須繳30萬至75萬元不等處分金。

體育署預計今公開回應

依國體法第39條，若遭判有期徒刑將無法擔任理事長、秘書長一職，但受緩刑宣告者，不在此限。因此現任羽協秘書長李侑龍、網協秘書長劉中興仍可繼續擔任職位，前述5人認罪在先，仍有試圖干擾選舉意圖，體育署在改選時雖然有監督選舉小組，但沒有明確列出罰則，體育署預計今天公開回應。

依涉案情節輕重，劉中興、趙安華各須支付公庫30萬元處分金；陳太正、李侑龍各須支付55萬元；許東雄則須支付75萬元。

網球協會秘書長劉中興。（資料照，記者黃志源攝）

去年11月1日至12月20日期間，體育署為符合國民體育法開放全民參與各單項協會的修法宗旨，建置「民眾申請加入特定體育團體會員預報名專區」網站，讓民眾能上網登錄報名，參與各體育團體理監事的改選作業。

檢方調查，棒協理事陳太正，同時也是足球協會秘書長陳威任的父親，與李侑龍、劉中興、許東雄等4人，為鞏固其於足球、羽球、網球及游泳協會等理監事改選的主導權，透過各自人脈蒐集民眾個資，甚至換票互灌人頭會員。

緩起訴書提及，陳太正等4人為求增加各自協會的預報名人數，自行蒐集將近3000筆個資，並約定以陳太正作為個資中轉中心，李侑龍、劉中興、許東雄等3人則負責提供個資給陳，4人再僱人將民眾的個資輸入各自主導協會的預報名網站，灌水預報名人數。

全案經體育署及立委黃國昌等人告發後，調查局台北市調查處及刑事局分別介入調查，檢方考量民眾預報名後仍須繳費才能成為正式會員，並取得理監事改選的選舉權及被選舉權，認定5人換票互灌人頭會員的行為，「尚未對各協會的理監事改選造成實質侵害」，且5人均已認罪，同意給5人自新機會，予以緩起訴。

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