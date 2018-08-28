今和辛度爭金 戴資穎率先寫歷史

世界球后戴資穎首闖亞運冠軍戰，今將與印度名將辛度爭金。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕世界球后戴資穎昨在亞運女單4強以21：17、21：14擊敗印度前球后賽娜，不僅取得對戰10連勝，更成為首位勇闖亞運羽球金牌戰的台將，小戴預計今日下午2點和世界排名第3印度名將辛度爭奪金牌。

戴資穎日前在IG貼出「陪吃飯團」合照，其中只差小戴1勝，就可成為「金牌團照」。 （取自戴資穎IG）

小戴37分鐘擺平賽娜

戴資穎與賽娜之戰是昨最早開打賽事，小戴37分鐘擺平賽娜，率先成為我羽球隊史首位打進亞運金牌戰的名將。不過，球后贏球後十分冷靜，戴資穎表示：「我覺得就一般比賽，但有感受到賽娜強大的贏球企圖心，只是因她落後一局，所以第二局後段表現似乎較亂。」

昨GBK羽球館有不少戴資穎忠實粉絲前來助威，場邊不時傳來「戴資穎、戴資穎」。事實上，這座球場更是小戴幸運地，她在今年1月印尼超級500大師賽及7月超級1000公開賽皆在此封后。

「奪金團照」神預測

值得一提的是，戴資穎日前在Instagram PO出一張「陪吃飯團」合照，照片中郭婞淳是女子舉重58公斤級金牌，李智凱於體操鞍馬奪金及文姿云奪女子空手道55公斤級金牌。如今，小戴只差1勝就能使這張照片晉升為金牌團照。她打趣表示，「這張照片滿有趣的，至少我離這張照片中的人更進一步了，我會加油。」

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對戴資穎最利多消息是，她生涯對戰辛度12次，取得9勝3敗，且近期對戰收下5連勝，上次輸球是2016年里約奧運16強。戴資穎認為，亞運是每4年進行一次的大型賽會，每位球員幾乎上場都是全力拚，鮮少因落後就提前放棄比賽，相信今日對辛度依舊不好打，她說：「反正我就繼續加油。」