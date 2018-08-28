周天成頂住地獄主場 扳倒印尼一哥晉決賽

台灣羽球男雙組合李洋（右）與李哲輝（左）拿下銅牌。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕世界排名第6台灣羽球一哥周天成，昨在亞運男單4強頂住地主球迷一面倒加油及賽末點出現等壓力，以16：21、23：21、21：17逆轉印尼名將金廷，搶下我亞運羽球男單首張金牌戰門票。小天今下午1點與另一地主好手克里斯提爭金。

周天成在羽球男單4強戰，逆轉印尼名將金廷，搶下我亞運史上男單首張金牌戰門票。（特派記者陳志曲攝）

打出態度 讓大家看到

世界排名12金廷挾著地主第一男單之姿在主場出賽，彷彿吃了大力丸，16強扳倒今年世錦賽金牌日本桃田賢斗，8強又打退里約奧運金牌諶龍。周天成坦言，金廷是位不好惹的對手，只能設法與對手拚體力。

金廷會如此神勇，功勞一半屬球迷瘋狂加油聲。畢竟羽球是印尼國球，在能容納約7200人的GBK羽球館中，每日皆湧入爆滿地主球迷，他們會聲嘶力竭為地主選手加油，使各國好手被迫接受震耳欲聾的聲浪。

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事實上，周天成昨在第二局錯過2個局末點，還被金廷拿到賽末點，好在小天連下3城，才有末局逆轉秀可演。他表示：「我就跟他拚到最後一刻，就算輸了也沒關係，但我要把自己的態度打出來，讓大家看到。」

今與克里斯提爭金

克里斯提昨以21：15、15：21、21：19氣走日本名將西本拳太，成為自陶菲克2006年杜哈亞運後，首位勇闖亞運男單決賽的印尼選手。對周天成不利消息是，克里斯提儼然是他的剋星，過去4次交手，小天全敗。周天成說：「我會先好好休息，再來全力備戰這場比賽。」

「雙李配」李洋／李哲輝昨在男雙準決賽，以15：21、22：20、12：21不敵世界第一的地主組合吉德翁／蘇卡穆約，取得我隊史首面亞運男雙銅牌。