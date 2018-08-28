「標槍雙俠」失常 田徑戰績低迷

亞洲標槍紀錄保持人鄭兆村表現失常，僅排名第5。 （特派記者陳志曲攝）

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕台灣田徑隊去年台北世大運成績風光，昨亞運田徑進行第3日賽事，全隊士氣盪到谷底，從「跨欄王子」陳傑、「標槍雙俠」鄭兆村和黃士峰，以及跳高向俊賢都無緣獎牌，只能寄望今晚登場另一奪牌希望陳奎儒的110公尺跨欄。

陳傑（右）在男子400公尺跨欄決賽，以0.5秒之差錯失獎牌。（特派記者陳志曲攝）

台灣隊在台北世大運共奪2金、2銀、4銅，兩面金牌由楊俊瀚100公尺及鄭兆村的標槍奪下，被看好終結長達24年亞運「金牌荒」。

亞洲紀錄保持人鄭兆村昨卻迎來生涯罕見失常，僅擲出79公尺81排名第5；黃士峰以73公尺86排名第9。教練薛聖融無奈表示，兩人昨下午練習狀況不差，原以為萬事妥當，但比賽時動作卻嚴重走樣。

標槍金牌由印度邱普拉以88公尺06奪下，中國劉啟臻82公尺22摘銀、巴基斯坦納丁80公尺75鍍銅。鄭兆村、黃士峰對失常都找不出原因，只能期待下次國際賽討回顏面。

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陳傑0.5秒之差 無緣獎牌

陳傑在男子400公尺跨欄決賽跑出今年個人最佳49秒62，卻以0.5秒之差無緣獎牌。他對無法改寫生涯最佳49秒05感到悶，自認表現僅50分，未來會找出更好訓練方式，以2020年東京奧運檢驗訓練成果。此外，跳高全國紀錄保持人向俊賢在上屆亞運2公尺10三跳失敗，昨決賽挑戰2公尺15又全數失敗。

奪牌希望今看陳奎儒

陳奎儒昨在110公尺跨欄預賽飆13秒63，所有選手中僅次今年亞洲最快、沙烏地阿拉伯莫約耶里13秒61。陳奎儒與另一好手楊尉廷在今晚7點35分的決賽登場。