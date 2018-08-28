亞運》王宗豪抗韓中流砥柱 球迷留言灌爆

台灣隊左投王宗豪前天對南韓中繼3局無失分，賽後臉書被球迷留言「灌爆」。 （資料照，記者陳志曲攝）

中繼3局凍結南韓打線

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕前天亞運台韓大戰，吳昇峰先發5局失1分，王政浩後援1局無失分、成功關門，扮演台灣奪勝兩大功臣；事實上，左投王宗豪中繼3局無失分，凍結南韓重金打線攻勢也是贏球關鍵。

王宗豪在第6局中繼，當時台灣僅以2：1領先，南韓急欲搶攻，心臟大顆的王宗豪適時穩住陣腳，維持住領先。28歲王宗豪美和中學畢業後來到台電打球，前幾年曾考慮報名中職選秀，但自評球技還不成熟，職棒淘汰率高，加上家人反對，決定留在業餘球界發展。

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待台電前6年都是約聘

王宗豪待在台電的前6年，身分都是約聘性質的「體育幹事」，非正式員工，原本台電規定，26歲前沒取得正式員工資格，就不能留在球隊，他說，「26歲沒升台電正式，我就會出來選秀了吧，待在城市隊不會比較好。」

還好，3年前王宗豪「升格」，待遇福利升級。台灣隊以合庫和台電為主力征戰本屆亞運，前天2：1扳倒強敵南韓，他說，「沒人看好我們，能贏球我也很意外，大家想證明業餘球員不會比較差，其實合庫、台電很多人有資格打職棒，就像陳偉志、蕭帛庭、林瀚。」

十年寒窗無人問，王宗豪一場好投眾人知，台韓大戰結束當晚，他的臉書被球迷留言「灌爆」，數百人邀請他加好友，LINE也湧入許多好友恭賀訊息，他笑說，「就連很久很久沒聯絡的朋友，都傳簡訊來說恭喜。」