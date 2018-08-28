亞運》戴如量打擊回神 我扣倒香港

台灣隊開路先鋒戴如量昨單場4支4、另獲1保送，5次上場打擊都上壘，火力復甦。 （特派記者林正堃攝）

今戰印尼 林宇祥先發

台灣先發投手林政賢昨投4局被敲2安、失1分。 （特派記者林正堃攝）

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕亞運棒球台灣昨全場狂敲17安，最終就以16：1大勝香港，提前5局結束比賽，今晚7點30分迎戰地主印尼，由30歲業餘右投林宇祥先發，力拚預賽3戰全勝，以分組第一之姿晉級複賽。

日、韓也都大勝對手

B組另一場，南韓也以15：0扣倒印尼，台、韓預料將以分組前兩名晉級複賽；A組的日本昨以17：2大勝中國，同樣先以2勝0敗晉級，如無意外，台灣隊30、31日複賽將於晚間7點30分，分別對戰中國、日本。複賽戰績前兩名將直接在9月1日打金牌戰。

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昨役台灣打線火力全開，幾乎局局有攻勢，其中第3局灌進8分奠定勝基，總教練許順益說，「兩隊實力有差距，這場雖以調整狀態應戰，但全隊心態沒有鬆懈，來亞運就是要打好每一場球賽。」

開路先鋒戴如量前役對南韓4支0、吞2K，昨單場4支4、另獲1保送，5次上場打擊都上壘，火力復甦。他表示，前一場沒打好，希望趕快把狀況調整好。

雖然戴如量對南韓之戰打擊沒建樹，不過他守左外野頻上演美技接殺，成為台灣隊贏球「影子功臣」，他表示，投手群表現不錯，野手守備也要幫忙，情蒐資料指出對手打擊弱點和擊球落點，對他防守幫助很大。

林政賢4局飆6K失1分

台灣先發投手、中職富邦悍將林政賢投4局被敲2安、失1分，飆6K，出現1次投手犯規。第4局，香港靠兩支安打和高飛犧牲打攻下唯一1分，全隊歡聲雷動，比贏球還開心。