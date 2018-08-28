亞運》一度灰心當捆工 王政浩霸氣關門

王政浩（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕亞運台灣隊終結者「阿牛」王政浩，棒球生涯曾經歷不少重大挫折，一度因受傷離開棒球圈好幾年，去年參加中職新人測試會也未獲青睞，但王政浩越挫越勇，終於再創生涯高峰。

王政浩上半身前傾、左手高舉的投球準備動作，類似紅襪隊守護神金布瑞，對南韓之戰也展現和金布瑞一樣的霸氣，在1好3壞和0好3壞的不利球數下以直球對決，都讓打者揮棒落空三振。

王政浩守成有功，他說，「盡力投每一球，丟準為主，把緊張轉化成動力。之前對過南韓，知道他們缺點，投球策略就是想辦法把球壓低。」

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王政浩去年就有抗韓的經驗，亞錦賽對韓職二軍為主的南韓隊後援3.1局，只被擊出1支安打，亞運面對韓職一軍主力打者，仍展現絕對的壓制力。

手肘韌帶斷裂 失意退學

王政浩青棒時期就有150公里球速，受到大聯盟球探注意，但高三時傳出他右手肘韌帶斷裂，使得球探紛紛卻步，就讀台體一年級時動了手肘韌帶置換手術。

雖然手肘韌帶置換手術已是很普遍的手術，當時王政浩卻認為自己不可能再投球，心灰意冷之下退學去當大頭兵，退伍後回到台東家中幫助種田，並當捆工為生。後來經過家人的鼓勵，王政浩跟著綺麗珊瑚成棒隊練球，練了1年多才重返球場。