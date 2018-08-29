投手這一「側」逆轉人生》教練搶救吳昇峰 鍊成新抗韓英雄

「新抗韓英雄」吳昇峰認為，當初若沒有改練側投，或許已消失在棒球圈。（資料照，記者陳志曲攝）

亞運台灣隊側投吳昇峰（左）、蔡偉凡（右）。（特派記者林正堃攝）

國內業餘兩大側投吳昇峰和蔡偉凡，棒球旅程原本平淡如水，眼見就要消失在球界，走在十字路口拐個彎，捨棄上肩投法、改練側投，人生逆轉勝，亞運台灣隊爭奪金牌路上，少不了這兩名從地心竄出的「怪投」 。

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕亞運台韓大戰，31歲側投吳昇峰先發5局失1分奪勝投，成為新一代「抗韓英雄」，一夕爆紅，回顧他的棒球人生，當初若沒有改練側投，很可能已消失在球界。

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吳昇峰就讀台東農工，高三上學期身高不到170公分，下學期竟突破180公分，他自嘲「晚熟」，教練看他長那麼高，只當野手，不投球很可惜，從此展開投手人生。

曾在兄弟象當練習生

高中畢業有一次吳昇峰回台東，剛好兄弟象在此春訓，他幫忙球隊餵球，當時兄弟總教練吳思賢找他入隊當練習生，一待就是一年半。

後來吳昇峰升上國體，他採上肩投法成績平平，大三春季聯賽在斗六球場，總教練龔榮堂對他說，「你再這樣投，遲早消失在球界，現在就給我去牛棚，不管用下勾還是側投，怎麼丟都好，一定要改變。」原本吳昇峰選擇下勾投法，後來吳思賢建議，「你手腕不夠柔軟，練側投吧！」

「龔教練和吳教練改變我一生。」吳昇峰說，大學成績實在不好，準備畢業後當教練，改練側投，球速比上肩投球還快，也逐漸投出成績，「如果當初沒改側投，現在我應該沒在打球了吧！」

沒改側投 可能離開球界

退伍後，2012年吳昇峰進合庫至今，他表示，剛進合庫想挑戰職棒，無奈2014年右手肘動刀，加上年紀漸長只能放棄，如果人生能夠重來，仍會選擇打職棒，畢竟這是夢想。

去年亞錦賽吳昇峰首度入選國家隊，對南韓先發5局無失分，今年亞運再度碰頭，面對全職業明星隊，先發5局失1分拿下勝投，「抗韓英雄」稱號當之無愧，他說，「不要說投贏南韓了，就連當國手，我一輩子也沒想過，這一切好像夢一場。」

過去與現在的側投

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