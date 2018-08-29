亞運棒球》明複賽對中國 許總：一定要取勝

台灣隊扣倒印尼。（特派記者林正堃攝）

王玉譜首度實戰登板，投1局三上三下，獲得許總肯定。（特派記者林正堃攝）

陳柏豪在亞運首度登板，投1局無失分。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕亞運棒球台灣隊昨以15：0大勝印尼，提前7局結束比賽，今天休兵日，台灣時間下午2點台灣練球，全力備戰明天晚上7點30分對中國的「兩岸大戰」，同日下午1點南韓對日本，地點都在GBK球場。

今休兵 備戰兩岸大戰

預賽B組台灣隊3戰全勝排名第一，南韓2勝1敗排名第2，A組日本3勝居首，中國2勝1敗居次，4隊將預賽各自對戰成績帶入複賽計算。由於預賽台灣曾擊敗南韓，因此，明天日韓大戰，南韓必須取勝，否則打金牌戰機會渺茫。

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同天南韓抗日 輸不得

對於明天兩岸大戰，台灣隊總教練許順益說，「進入複賽，我們要靠自己的力量贏得勝利，過去國際賽或我帶隊去對岸進行交流賽，中國想贏我們的企圖心相當強烈，絕對不能掉以輕心。」

這屆亞運台灣隊情蒐戰發揮效用，今年中國長期在美國獨立聯盟打比賽，台灣情蒐小組特別赴美觀察近兩個月，許順益表示，雖然對中國情蒐資料不像對南韓這麼完整，但也相當充足，亞運這幾場中國比賽也有做情蒐，他強調，「對中國一定要取勝！」

台灣隊昨敲出14支安打，加上對方投手群奉送9保送，全場攻下15分大勝而歸，左投王玉譜因腸胃不適，兩次官方練球都沒現身，昨他首度實戰登板，投1局小試身手，讓對手三上三下。許順益表示，這場王玉譜最快143公里，狀況不錯，投手多一名可用之兵；王玉譜則說，投球感覺還可以，只是球速還沒出來，投手丘也需適應。