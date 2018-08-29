雨神同行 中職近2週7場延賽

昨猿獅戰因雨延賽，獅隊洋投知念廣彌的「期末考」延到明天。（資料照，記者劉信德攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕統一獅原訂昨晚6點35分在澄清湖球場迎戰桃猿，因高雄市政府宣布停班課，延到10月12日補賽但場地未定，洋投知念廣彌的「期末考」順延到明天。

中職本季打到第102場才出現第1場補賽，上半季僅出現5場補賽，下半季卻完全改觀，剛開打就接延2場，目前累計11場補賽、1場保留比賽，尤其14日起這兩週，表定21場賽事多達7場延賽或保留，另有2場靠雙重賽勉強消化。

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下半季情勢也因豪大雨出現變化，獅隊這兩週完成9場最多，但只打出3勝6敗，相繼讓出已到手的下半季、全年戰績首位；猿隊、中信兄弟各完成6場都是最少，兄弟靠這波4勝2敗拿回下半季領先，猿隊2勝4敗卻讓全年戰績首位再度告急。

這兩週受影響的還有票房，完成14場僅1場觀眾人數破萬，有6場低於4000人，其中2場不到3000人，8月平均每場5339人是本季單月場均次低，只比5月5177人好，連同7月場均5465人，下半季開打近2個月，全年場均降至5708人。

二軍情形更慘，由於賽事集中在南部，整個8月雖只有2場延賽，因補賽週已全部塞滿，多達14場比賽被取消。最誇張的是猿隊二軍，自7月25日到昨天只打成3場，自12日後連續16天不曾比賽。