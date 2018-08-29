古林因傷缺席亞青 今討論遞補人選

獅隊為保護新人投手古林睿揚，已婉拒亞青賽徵召。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕獅隊首輪新秀投手古林睿煬，原定9月初隨台灣隊赴日本宮崎參加本屆亞洲青棒錦標賽，但和獅隊簽約後體檢被診斷出右手旋轉肌肌腱炎，獅隊昨已行文棒協，棒協將在今天召開選訓委員會討論遞補人選，古林睿煬不克參加亞青幾成定局。

棒協秘書長林宗成說，已接到獅隊公文，程序上無論換人與否，都得召開選訓委員會討論，「如果有受傷等理由，開幕前兩天都還能更換名單，因此會召開選訓委員會，看教練團要提出哪位人選遞補，再經體育署同意後，即會換人。」

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獅隊領隊蘇泰安說，球團已確定不會放行，「知道時間緊迫，昨天已經按照程序，把公文交給棒協，也感謝棒協體恤。」

亞青總教練李來發則說，選訓委員會議後就會有明朗答案，目前尚無明確備案人選，「目前已有收到獅隊公文，這幾天高雄地區持續下雨，球隊也不敢隨便讓古林投，只有簡單練球，也問過隊醫他的狀況。選訓會議之後會有比較明確的答案，可以換人的話希望能盡快換。」

古林睿煬在選秀會後，和獅隊簽下一紙550萬大約，連同激勵獎金，合約總值共700萬，簽約後經過體檢，報告中發現古林有肌腱炎症狀，獅隊基於保護立場，不希望放行古林打亞青，古林也幾乎確定和青棒生涯最後一次國際賽無緣。