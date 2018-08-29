亞運》4強戰惜敗中國 桌球男團收銅

亞運桌球男子團體台灣隊昨收下銅牌，左起為陳建安、莊智淵、李佳陞、林昀儒、廖振珽。（法新社）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕台灣隊昨天在亞運桌球男子團體四強戰迎戰中國隊，僅靠17歲林昀儒在第三點擊敗王楚欽，老將莊智淵、陳建安都不敵現任球王樊振東，終場1：3落敗，連兩屆以銅牌作收。

林昀儒昨於亞運桌球男團4強戰搶下第三點，被中媒形容為「神奇小子」。（取自ITTF官網）

神奇小子林昀儒 搶下唯一一點

「桌球神童」林昀儒生涯首度參加亞運就展現大將之風，昨對決中國新生代好手王楚欽，也被視為今年青奧前哨戰。世界排名36的林昀儒一開賽就利用對手失誤不斷搶分，以11：9、14：12連下兩城。

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第三局王楚欽放手一搏，開局打出一波8：0的攻勢，扳回一城，所幸林昀儒第四局及時回穩，11：9保住勝果，這也是中國隊本屆亞運男團丟掉的第一點。中媒也用「神奇小子」來形容林昀儒的表現。

莊智淵。（取自ITTF官網）

林昀儒說，「這次亞運第一場比賽較緊張，之後漸入佳境，準決賽反而很放得開，壓力都在對手身上。」

談到第三局王楚欽的猛攻，林昀儒表示，「對手改變打法，增加反手攻擊，發球更有變化。教練提醒我放慢節奏，找回前兩局的感覺，才順利取勝。」

亞運「六朝元老」莊智淵在第一、四點都以0：3不敵林高遠和樊振東。世界排名30的陳建安則在第二點與樊振東糾纏，且開局幾乎都取得領先，可惜未能守成，直落三敗陣。

陳建安。（取自ITTF官網）

莊智淵、陳建安 不敵球王樊振東

陳建安與樊振東生涯三度過招，去年亞洲盃拿下對戰首勝，他表示：「樊振東打法很全面，這場利用我反拍較差的弱點猛攻，加上變化莫測的球路，在我取得領先後，他就立刻改變攻勢，才會在比賽中後段被逆轉。」