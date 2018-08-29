MLB》練投50球後 大谷扛出第15轟

「打者大谷」昨從洛磯投手葛雷手中轟出3分砲，為本季第15轟。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕「打者大谷」昨天轟出本季第15號全壘打，「投手大谷」則有望下月初重返大聯盟投手丘，這位24歲的天使「二刀流」持續為美職製造驚奇。

大谷翔平昨擔任先發第4棒指定打擊，在4局下1：2時，從洛磯先發投手葛雷手中轟出逆轉戰局的3分砲。儘管天使在8局上又以5：7落後，但8局下攻出5分大局，終場10：7擊敗洛磯，中止6連敗。

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回顧戰局，大谷的那一轟最讓主場球迷瘋狂，成為繼1888年萊恩、1919年貝比魯斯及今年白襪戴維森之後，史上第4位單季以投手身分至少出賽3場，且轟出至少15轟的球員。

若以旅美日本打者的大聯盟第1年來說，大谷也只差1轟就能追平松井秀喜在2003年於洋基締造的16轟。城島健司2006年在水手的單季18轟，至今仍是日本菜鳥最多轟紀錄。

下月初可望重返先發輪值

大谷除有機會挑戰單季20轟，昨賽前他以50球投完第2場模擬比賽，可望於下月初恢復投手身分，重返先發輪值。大谷自認已不需要再投模擬賽，天使教頭索西亞則認為他目前展現的球威，已足以解決大聯盟打者，只是仍需過幾天投完牛棚後再做評估。日媒已報導大谷可能於9月4日對遊騎兵復出。

此外，上一戰對勇士6局10K飆出本季代表作後，馬林魚陳偉殷下一戰確定9月2日迎戰藍鳥，有機會繼續在主場發威，挑戰本季第6勝。殷仔生涯對藍鳥先發4場，累計戰績1勝3敗、防禦率5.40。