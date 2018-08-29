NBA》告別馬刺 吉諾比利宣布退休

馬刺老將吉諾比利昨正式告別打拚16年的NBA。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕41歲馬刺老將吉諾比利昨透過社群媒體宣布退休，正式告別打拚16年的NBA，並結束長達23年的職業生涯，昔日戰友及球星紛紛送上祝福，球迷也相當不捨。

吉諾比利1995年自家鄉阿根廷展開職業生涯，之後轉往歐洲發展，曾為當時效力的球隊摘下冠軍，也獲選歐洲籃球聯賽最有價值球員，逐漸在國際籃壇嶄露頭角。

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吉諾比利25歲加入馬刺，16年間為球隊拿下4座總冠軍，也曾獲選年度最佳新秀，兩度入選全明星賽，生涯共繳出場均13.3分、3.8助攻、3.5籃板成績。

吉諾比利昨在個人推特宣布退休，他感性表示：「雖然內心百感交集，我仍要宣布我將從籃球場上退役，感謝23年來參與我的籃球生涯的每個人，這是段美好的旅程，遠比我的夢想還要瘋狂。」

吉諾比利的紀錄不只在NBA，他曾於2002年世錦賽、2004年雅典奧運，2度率領阿根廷擊敗美國夢幻隊，助阿根廷在雅典奧運摘金，4年後北京奧運，又拿下銅牌。

本季馬刺陣容大幅異動，除了吉諾比利退休，當家球星雷納德已前往暴龍，帕克改披黃蜂戰袍，加上鄧肯已在2016年退休，昔日「GDP三巨頭」時代宣告結束。

（整理：記者粘藐云）