高球》中信「為愛揮桿」 募千萬扶植青少棒

中信女子公開賽昨舉辦職業業餘配對賽，中信慈善基金會董事長辜仲諒（中）與中信培育的高球女將共襄盛舉。（中信銀提供）

〔記者許明禮／綜合報導〕2018中國信託女子公開賽明天登場，主辦單位昨在東華高爾夫俱樂部舉行職業業餘配對賽，邀請中信銀行貴賓客戶與36位職業高球好手一起為愛揮桿、力挺公益，共募得新台幣1050萬元。

善款將全數支持中信慈善基金會「愛接棒計畫—少棒暨青少棒資助計畫」，扶植24支少棒及青少棒球隊，為國球開拓不一樣的視野與未來。

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中信女子公開賽明開打

昨職業業餘配對賽邀請中信慈善基金會董事長辜仲諒、副董事長陳國世，中信銀行董事長童兆勤及中信長期贊助培育的高球女將葉欣寧、謝瑀玲、石昱婷出席。

今年5月在CLPGA樂卡克北京女子精英賽衛冕成功的石昱婷表示，很榮幸參與這次配對賽，為需要幫助的孩子們貢獻心力。

謝瑀玲則說，一路走來獲得許多人的幫助才有今天的成績，能回饋社會一定盡力去做；曾捐出職業首冠獎金做公益的葉欣寧也不缺席，以實際行動力挺公益。

配對賽結束後，球敘晚宴特別播放中信最新品牌形象廣告「倆好球」，真實故事引人熱淚。 辜仲諒表示，中信支持體育運動不遺餘力，透過「愛接棒計畫—少棒暨青少棒資助計畫」，不僅協助改善偏鄉孩童的教育環境，同時支持擁有棒球夢的孩子能有更強健的身體，為台灣培育更多希望種子。

中國信託女子公開賽即將登場，共有108位高手同場競技，中信銀行贊助高球女將盧曉晴、謝瑀玲、葉欣寧與石昱婷都將參與盛事。