亞運》「銀」得歷史新局！周天成超乎預期

周天成在亞運羽球男單奪銀，寫下亞運史男單最佳成績。（特派記者林正堃攝）

苦戰3局 周天成透露，他從沒想過要放棄羽球，是因為看到馬來西亞「拿督」李宗偉對比賽的態度，影響他想要一直努力下去。（特派記者林正堃攝）

小天：我盡力了

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕「我盡力了！」台灣一哥周天成昨在亞運羽球男單決賽苦戰3局後，以18：21、22：20、15：21不敵印尼名將克里斯提，屈居銀牌，仍寫下隊史在亞運男單最佳成績。

周天成在2010年廣州亞運、2014年仁川亞運都止於8強，他印象最深刻的莫過於20歲首次登上亞運舞台，現場見證中國「超級丹」林丹及馬來西亞「拿督」李宗偉的頂尖對決。

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把李宗偉當榜樣

堅持奮戰到底

過去沒有台灣選手能在亞運男單出頭天，正因國內無學習榜樣，28歲的周天成只能一路自己摸索，並靠著背後的訓練團隊、教練及家人支持，才能堅持到現在，成為史上第一位男單銀牌得主。

周天成透露，他從沒想過要放棄羽球的原因是當年看到李宗偉對比賽的態度，且現在李宗偉35歲還在球場上馳騁，他希望自己也能這樣一直努力下去。

周天成表示，能夠走到這一步，完全超乎自己賽前預期，他捧起掛在胸前的銀牌說：「這面銀牌份量很沉重。」

有了亞運銀牌的加持，世界排名第6的周天成對未來世界巡迴賽更有信心，期待能在國際賽有重大突破，他說：「下半年比賽很多，我會秉持著相同態度，檢討自己在亞運的缺失，盡力在未來每場賽事爭取到4強資格，甚至是打進決賽。」